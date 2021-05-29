حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 30/ 5/ 2021 في جمهورية مصر العربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها، اليوم السبت، الموافق الـ29 من مايو 2021، عن حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد، في جمهورية مصر العربية.





حالة الطقس





وتتوقع الهيئة، بيانا أن يكون الطقس غداً الأحد خلال النهار، حاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس المتوقعة غداً





وقالت "الأرصاد" في بيانها، إن الطقس غداً، خلال فترات الليل، من المتوقع أن يكون لطيفاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





حالة الطقس والظواهر الجوية





وأما عن الظواهر الجوية، فتوقعت الهيئة أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة غربًا قد تصل لحد العاصفة.





حالة الطقس وسقوط الأمطار





كما توقعت الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.





درجات الحرارة المتوقعة غداً







