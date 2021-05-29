هل تم تغيير بروتكول علاج كورونا بسبب الفطر الأسود؟.. الصحة تجيب (فيديو)

طمأن الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، المصريين على الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، مشيرا إلى أننا نشهد حالة من الثبات في أعداد الإصابات، وذلك بفضل الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.



ونفى "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، ما يتردد بشأن أن وزارة الصحة قامت بتغيير بروتكول علاج فيروس كورونا بسبب الفطر الأسود، مؤكدا أن هذا لم يحدث.



واوضح الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، أنهم يقومون بتحديث بروتكول علاج كورونا باستمرار، لمواكبة كل ما هو جديد في العالم، والأمر ليس له علاقة بالفطر الأسود.

