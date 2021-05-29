غرق شاب بترعة في كفرالشيخ.. والمحافظ يوجه بسرعة انتشال الجثمان (صور)

تبذل قوات الإنقاذ النهري في كفر الشيخ، جهودًا مكثفة اليوم السبت، للبحث عن جثة شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه ترعة الخادمية، بنطاق مركز كفر الشيخ، بعد سقوطه في المياه



ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالدفع بطاقمي غواصين للبحث عن جثمان الشاب الغريق، وكلف محافظ كفر الشيخ، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب نصر عبد الهادي، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، بمتابعة الأعمال الجارية للبحث عن جثمان الشاب الغريق، والدفع بالحماية المدنية، ووجه بغلق المياه، ومواصلة فرق الإنقاذ النهري أعمال البحث عن الجثمان.



وكانت غرفة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة نصر عبدالهادي، إشارة بسقوط شاب، بترعة الخادمية وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بسرعة الانتقال لمكان الحادث، وسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري، لانتشال الجثامين من بحر ميت يزيد، ومازالت عمليات البحث جارية عن جثة الشاب الغريق بحضور أهالي القرية بمركز كفر الشيخ لمركز كفر الشيخ.



يذكر أنه، قد لقي 3 شباب مصرعهم غرقا وأصيب آخر، أمس الجمعة، بمياه البحر الأبيض المتوسط بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وتم دفن الجثامين الثلاثة بعد إذن النيابة العامة، وتلقي المصاب العلاج اللازم.



وأول أمس الخميس استقبل مستشفي برج البرلس، شابا غارقا بمصيف بلطيم، إذ تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مدينة مصيف بلطيم، بغرق شاب أثناء السباحة بمصيف الأمل التابع لمجلس مدينة مصيف بلطيم.