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رسميا .. احمد العجوز مديرا فنيا لفريق الترسانة
السبت 29/مايو/2021 - 08:47 م
رأفت أمين وزيادة كرم
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تعاقد نادي الترسانة برئاسة طارق سعيد مع احمد العجوز المدير الفني السابق لفريق النجوم في حضور وكيل أعماله محمد تاج بعد اقالة علاء نوح المدير الفني للفريق بعد الهزيمة من فريق سرس الليان بهدف دون رد في الجولة الخامسة والعشرين للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني.
ويحتل فريق الترسانة المركز الخامس برصيد 36 نقطة, ويلتقي فريق الترسانة مع فريق النصر يوم الجمعة المقبل على ملعب نادي الترسانة ضمن فعاليات الجولة السادسة والعشرين.
ويتكون الجهاز الفني للفريق من احمد العجوز مدير فني ويعاونه طارق فهيم مدرب عام وعلى رشدي مدرب وميدو امان مدرب مساعد وباسم مدرب حراس مرمى.
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