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"ستاندرد أند بورز" تعدل النظرة المستقبلية للبحرين إلى "سلبية"

السبت 29/مايو/2021 - 08:39 م
وزير الاقتصاد البحريني
وزير الاقتصاد البحريني
وكالات
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قالت ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيفات، إنها عدلت النظرة المستقبلية للبحرين إلى "سلبية" من "مستقرة"، وعزت القرار إلى وتيرة خدمة الالتزامات المالية والديون الخارجية وقدرة البلد على ذلك.

وانكمش اقتصاد البلد الخليجي المنتج للنفط 5.4 بالمئة العام الماضي، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مع تأثر قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة بالجائحة.

وقالت وكالة التصنيفات - في بيان - "الوتيرة المترددة للإصلاح المالي لا تكفي لجلب الاستقرار إلى نسبة ديون البحرين إلى ناتجها الإجمالي على مدار الأعوام القليلة المقبلة، رغم ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع 2020".

تتوقع البحرين عجزًا قدره 1.2 مليار دولار (3.20 مليار دولار) في 2020، حسبما أعلنته وزارة المالية في مارس. 

وقالت ستاندرد أند بورز "البيئة السياسية والاجتماعية الهشة ستواصل الضغط على جهود الإصلاح المالي الحكومية هذا العام ومستقبلًا".

تتوقع الوكالة انتعاش اقتصاد البحرين في 2021، لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.7 بالمئة، بفضل ارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي الإقليمي.

وأكدت الوكالة تصنيف البحرين البالغ ‭‭B+/B‬‬.

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