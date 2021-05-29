تفاصيل العثور على جثث 4 أطفال داخل سيارة أمام منزل أسرتهم بالشرقية

لقي 4 أطفال مصرعهم داخل سيارة ملاكي أمام منزل أسرتهم بقرية تابعة لمركز بلبيس في الشرقية





تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعى الجنوب والعاشر من رمضان يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا من الأهالي بالعثور على جثث 4 أطفال داخل سيارة أمام منزل أسرتهم بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.



على الفور انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة بإشراف اللواء دكتور أيمن مطر حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان وتوصلت التحريات إلى أن الوفاة بسبب الاختناق ولا يرجح وجود شبهة جنائية.





وتبين من الفحوصات أن الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 و6 سنوات وخرجوا من منزلهم للهو وأعتقدت أسرتهم أنهم يلهوون في الشارع إلا أن الأطفال توجهوا إلى السيارة ملك أحد أفراد العائلة وأغلقوا أبوابها للهو داخلها ولم يتسطيعوا الخروج أو الاستغاثة حيث لم يشعر بهم أحد ما أدى لوفاتهم متأثرين بالاختناق.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وجرى نقل الأطفال إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



وأوضح مصدر أمني أن الأطفال هم شقيقيين وأبن وابنه أعمامهما وتوجهوا إلى السيارة للهو داخلها إلى أنهم فشلوا في فتح أبواب السيارة ما أدى لوفاتهم بعد احتجازهم داخلها نحو 3 ساعات.