Advertisements

تفاصيل العثور على جثث 4 أطفال داخل سيارة أمام منزل أسرتهم بالشرقية

السبت 29/مايو/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements
لقي 4 أطفال مصرعهم داخل سيارة ملاكي أمام منزل أسرتهم بقرية تابعة لمركز بلبيس في الشرقية


تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعى الجنوب والعاشر من رمضان يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا من الأهالي بالعثور على جثث 4 أطفال داخل سيارة أمام منزل أسرتهم بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة بإشراف اللواء دكتور أيمن مطر حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان وتوصلت التحريات إلى أن الوفاة بسبب الاختناق ولا يرجح وجود شبهة جنائية.


وتبين من الفحوصات أن الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 و6 سنوات وخرجوا من منزلهم للهو وأعتقدت أسرتهم أنهم يلهوون في الشارع إلا أن الأطفال توجهوا إلى السيارة ملك أحد أفراد العائلة وأغلقوا أبوابها للهو داخلها ولم يتسطيعوا الخروج أو الاستغاثة حيث لم يشعر بهم أحد ما أدى لوفاتهم متأثرين بالاختناق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وجرى نقل الأطفال إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضح مصدر أمني أن الأطفال هم شقيقيين وأبن وابنه أعمامهما وتوجهوا إلى السيارة للهو داخلها إلى أنهم فشلوا في فتح أبواب السيارة ما أدى لوفاتهم بعد احتجازهم داخلها نحو 3 ساعات.

أخبار تهمك

عاجل.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على تجديد عقد الثلاثي الناري بأوامر الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- الكشف عن حجم إصابة قفشة أمام نهضة بركان

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 7 ساعات

"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يرفض الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

موعد الإعلان الرسمي عن مدرب ريال مدريد الجديد

منذ 41 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر المصري

منذ ساعتين و 40 دقيقة

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ حوالي 7 ساعات

قطعت رأسه بعد العلاقة الزوجية.. المتهمة بقتل زوجها بإمبابة: "معتاد تناول المنشطات الجنسية"

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 10 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:40 م

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

08:56 م

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

06:00 م

موعد الإعلان الرسمي عن مدرب ريال مدريد الجديد

09:00 م

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

04:15 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»