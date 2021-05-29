حقيقة حمل الفنانة درة

درة .. اعتاد النجوم مشاركة يومياتهم على حساباتهم الشخصية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ليكونوا على مقربة من الجماهير العاشقة لفنهم والمتابعة لهم.





درة





وتصدرت الفنانة التونسية درة اليوم السبت تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب تداول أنباء تفيد بحملها، بعدما ظهرت في صورة لها وهي مملوءة البطن.





حقيقة حمل درة





وظهرت درة بإطلالة غريبة وغير معتادة وهي ممتلئة البطن خلال حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري، حيث بدت عليها مظاهر وعلامات الحمل، ليزداد تساؤل الجمهور.





بطن درة





وظهرت بطن الفنانة درة في الصورة التي تم تداولها بحفل ابنة المخرجة كاملة، لتزداد التكهنات بشأن حملها، ولاسيما بعد ظهورها بشكل لم يلحظه الجمهور من قبل.





زوج درة





ورافق درة في حفل الزفاف زوجها رجل الأعمال هاني سعد، قبل أيام والذي أقيم بحضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم خالد النبوي، ونيللي كريم.





درة حامل بالشهور الأولى





وبالسؤال عن حقيقة حمل درة تبين صحة التكهنات، إلى ان الفنانة التونسية فضلت التكتم عن الخبر وعدم الإفصاح به، ولاسيما أنها حامل خلال الأشهر الأولى.





عقد قران درة





يُذكر أن الفنانة درة كان قد عقد قرانها على رجل الأعمال المهندس المعماري، هاني سعد الثاني في نوفمبر من العام الماضي، بمدينة الجونة المصرية بمحافظة البحر الأحمر.







