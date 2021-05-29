تعرف على منافس الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة

تأهل فريق اتحاد المنستيري التونسي إلى المباراة النهائية ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال تحت رعاية NBA والمقامة حاليا في رواندا في نسختها الأولى.





وصعد الفريق التونسي للمباراة النهائية بعد الفوز على باترويتس الرواندي بنتيجة ٨٧/٤٦ ليحجز مقعده في النهائي أمام الزمالك .





وكان الزمالك قد صعد للمباراة النهائية في وقت سابق اليوم بعد الفوز على بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 89-71 . وتقام المباراة النهائية في الخامسة والنصف مساء غد الأحد .





ويقود الفريق الإسباني اجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.



