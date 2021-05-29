"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

أكدت مصادر داخل وزارة وزارة السياحة والآثار عن استعداد الوزارة لافتتاح أشهر وأطول طريق اثري يربط بين معبدي الأقصر والكرنك في محافظة الأقصر خلال شهر يوليو القادم.



وقالت المصادر إن الطريق المعروف بطريق الكباش بدأ العمل على إعادة إحياؤه منذ أكثر من عامين وأخذت الوزارة علي عاتقها ومن ميزانيتها الخاصة العمل على إحياء الطريق الشهير الذي كان يحتفل فيه المصريين بالأعياد والاحتفالات الدينية.



وأكدت المصادر أن الاحتفالية ستكون عالمية، كموكب المومياوات الملكية، وبحضور مشاهير، وسوف يرى الطريق النور، وسيجري عليه الموكب مرة أخرى بعد مرور 3000 عام.



وطريق الكباش، هو طريق أثري بطول 2.7 كم يربط معبدي الأقصر والكرنك ولم يكن معروفًا قبل سنة 1949 وكانت تعيش عليه قرى كاملة ومساجد وكنائس بخدماتها فوق الطريق.



وكان الملك امنحتب الثالث قد قام ببناءه ليقيم عليه الاعياد والمواكب الدينية من وإلى المعبدين كعيد (الاوبت) الشهير.



ونجحت الدولة المصرية في إزالة هذه المباني سواء منازل أو مساجد أو كنائس أو اقسام شرطة وتم إقامة بديل لها، وتم إعادة إحياء الطريق من جديد.