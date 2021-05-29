"الديهي" مشيدًا بإعلان المتحدة إطلاق قناة إخبارية إقليمية دولية: "طاقة نور"



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن أهم ما خرج به هذا المؤتمر وأهم ما لفت نظره الإعلان عن إطلاق قناة إخبارية مصرية إقليمية دولية في الربع الأول من العام القادم، مشددًا على أننا بحاجة لقناة إخبارية إقليمية ودولية شاملة، لافتًا إلى أننا لدينا محاولات ناجحة من قبل لكنها كان يغلب عليها الطابع المحلي، باستثناء قناة "الغد" التي كان لها صدى خارجي، ولكننا بحاجة لأكثر من قناة، معتبرًا أن الإعلان عن القناة طاقة نور أطلقتها المتحدة للخدمات الإعلامية معقبًا: "ده خبر الموسم".



وتابع، أن الشيء المهم الأخر هو إعلان الشركة عن إنشاء صندوق لرعاية العاملين في مهنة الإعلام، وهو نوع من المشاركة المجتمعية المفتقدة، معتبرًا أن هذا المخَرج بشرى لجميع العاملين في الحقل الإعلامي وهو توجه إنساني رائع جدًا.



ونوه، بأن من بين المخرجات إطلاق الشركة حزمة من الجوائز المشجعة للموهبين في مصر من كتاب الدراما والسيناريو وهو بمثابة حجر كبير القي في بحيرة راقدة، وآن الأوان لتقدير المبدعين المصريين من مؤسسات مصرية وطنية.



ونوه، بأن قرار المتحدة بطرح أسهمها في البورصة المصرية يتيح الفرصة لجميع المصريين ليكونوا شركاء في هذه الشركة الوطنية.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمثابة كشف حساب عن عمل 5 سنوات، لافتًا إلى أن الشركة بدأت في استشراف المستقبل من خلال خطة طموحة.