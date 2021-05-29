موعد الإعلان الرسمي عن مدرب ريال مدريد الجديد

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يعمل بجد من أجل تعيين مديرا فنيا جديد خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان الذي قرر تقديم إستقالته على الرغم من أن عقده كان ينتهي في 2022.





وأكدت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية أن ريال مدريد سيعلن عن هوية المدير الفني الجديد في الأسبوع المقبل ويعتبر أنطونيو كونتي هو المرشح الأبرز.





وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن راؤول جونزاليس لا يرى نفسه مرشح لتدريب ريال مدريد في حين قد يكون المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو هو إحدى مفاجآت ميركاتو المدربين.





وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن أليجري كان ضمن المرشحين لخلافة زيدان ولكن يوفنتوس تمكن من التعاقد مع المدير الفني بدلاً من أندريا بيرلو الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج في الموسم المنصرم.



