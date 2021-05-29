Advertisements

موعد الإعلان الرسمي عن مدرب ريال مدريد الجديد

السبت 29/مايو/2021 - 09:00 م
بيريز
بيريز
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يعمل بجد من أجل تعيين مديرا فنيا جديد خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان الذي قرر تقديم إستقالته على الرغم من أن عقده كان ينتهي في 2022.

وأكدت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية أن ريال مدريد سيعلن عن هوية المدير الفني الجديد في الأسبوع المقبل ويعتبر أنطونيو كونتي هو المرشح الأبرز.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن راؤول جونزاليس لا يرى نفسه مرشح لتدريب ريال مدريد في حين قد يكون المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو هو إحدى مفاجآت ميركاتو المدربين.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن أليجري كان ضمن المرشحين لخلافة زيدان ولكن يوفنتوس تمكن من التعاقد مع المدير الفني بدلاً من أندريا بيرلو الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج في الموسم المنصرم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة بيريز اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستقر على تجديد عقد الثلاثي الناري بأوامر الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 7 ساعات

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرفض الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر المصري

منذ ساعتين و 41 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موعد الإعلان الرسمي عن مدرب ريال مدريد الجديد

منذ 42 دقيقة

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 5 ساعات

قطعت رأسه بعد العلاقة الزوجية.. المتهمة بقتل زوجها بإمبابة: "معتاد تناول المنشطات الجنسية"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الكشف عن حجم إصابة قفشة أمام نهضة بركان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:40 م

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

08:56 م

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

06:00 م

موعد الإعلان الرسمي عن مدرب ريال مدريد الجديد

09:00 م

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

04:15 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»