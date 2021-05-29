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عاجل - أول تعليق من مدرب الزمالك على قرار إيقافه

السبت 29/مايو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، على قرار اتحاد الكرة المصري لكرة، بإيقافه مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه، بعد أحداث مباراة الإسماعيلي الأخيرة بدور الستة عشر في كأس مصر.

فقد أكد كارتيرون في تصريح خاص للموقع الرسمي للنادي أنه يحترم قرار اتحاد الكرة الصادر ضده اليوم .

أضاف كارتيرون أنه لن يعلق على هذا القرار أكثر من ذلك، مؤكدا أن شغله الشاغل حاليا هو التركيز في لقاء الجونة غدا بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وينتظم الفريق حاليا بمعسكر مغلق في الجونة استعدادا لخوض مباراة الجونة المقرر لها غدا.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 54 نقطة، جمعها من 24 مباراة.

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كارتيرون الغسماعيلي الزمالك

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