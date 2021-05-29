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أحمد عبد العاطي: المتحدة للإعلام فتحت الباب للمنافسة الحقيقة للمبدعين (فيديو)

السبت 29/مايو/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المنتج أحمد عبد العاطي، إن سوق الإنتاج في مجال الدراما شعر بالارتياح بعد صدور عدد من القرارات من جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المتحدة للخدمات الإعلامية فتحت الباب للمنافسة الحقيقة للمبدعين.

وكشف المنتج أحمد عبد العاطي أن مسلسلات التي يتم تقديمها للمشاهد على مدار 15 حلقة حققت نجاحا كبيرا.

وتمنى المنتج أحمد عبد العاطي أن يرى مسلسل الدكتور مصطفى محمود الذي يجسد شخصية العالم الراحل، متمنيا أن تستوعب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المزيد من الدراما الجديدة.

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