نقيب الممثلين: ما ينفعش يبقي 200 واحد شغالين و 2000 قاعدين فى البيت

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت متميزا وكشف عن وجود رؤية وتفاهم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مؤتمر اليوم للشركة المتحدة أجاب عن العديد من التساؤلات وطرح رؤى جديدة للتطوير.



وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن هناك مخرجين وفنانين ومنتجين نفتخر بهم، مؤكدا على وجود نماذج جديدة من الشباب الذين تخرجوا من الأكاديمية ولا بد أن يحصلوا على الفرصة الكاملة.



وأوضح أنه سيتم إنشاء مكتب للتنسيق بين النقابة وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتوفير المنتجين والمخرجين والممثلين، معلقًا، مينفعش يكون هناك 200 واحد شغالين أو الواحد شغال 7 حاجات و2000 واحد قاعدين في البيت.



وأردف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه لا يعقل أن يجلس المنتج أو الفنان أو المخرج 5 سنوات بلا عمل في المنزل مردفا: نرفض أن يكون التمثيل مهنة من لا مهنة له.



وأشار إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستعمل على تحقيق العدالة في توزيع الأدوار، كما أن النقابة لن تتدخل في اختيار الممثلين للأعمال الدرامية ولكن سيتم تطبيق آلية لاختيارهم.



ولفت الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقضي على الشللية وتحقق العدالة في الأجور.

