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مدحت العدل: الإعلان عن قناة إقليمية جديدة فخر وحلم سيتحقق (فيديو)

السبت 29/مايو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور مدحت العدل، المنتج والسيناريست، إن المتحدة للخدمات الإعلامية طرحت كل الأمور بشفافية كاملة أمام الجمهور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرؤية الوطنية للإعلام موجودة في كل دول العالم.

وتابع مدحت العدل أن جزء من أحلامه وجود قناة إخبارية عالمية تصل إلى الجميع في مختلف دول العالم قائلا إن الإعلان عن قناة إقليمية جديدة فخر وحلم سيتحقق، موضحا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قامت بإعادة تقييم نفسها بمنتهي الوضوح.

وأكد مدحت العدل أن المنافسة ستزداد في الأعمال الدرامية بعد قرارات المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، موضحا أن المشاهد هو المستفيد الأول من التطوير الجديد للمتحدة للخدمات الإعلامية، وسوف يشاهد دراما عاليا وبها الرأي والرأي الآخر ثم يستفاد منها العاملين في المجال الإعلامي.

وأشاد الدكتور مدحت العدل، المنتج والسيناريست، بطرح المتحدة للخدمات الإعلامية رؤية للتأمين على العاملين في المجال الإعلامي.

واستطرد مدحت العدل أن المتحدة للخدمات الإعلامية حققت أرباحا كبيرة وهذا دليل على أنها تسير في الاتجاه الصحيح، كما أن رؤية الشركة الجديدة ستفتح فرص عمل جديدة في مختلف المجالات.


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