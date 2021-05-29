موجز البرلمان| رئيس "النواب": هناك تفاوت في توزيع لقاحات كورونا بين الدول الغنية والفقيرة

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:





رئيس النواب: هناك تفاوت في توزيع لقاحات كورونا بين الدول الغنية والفقيرة



قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن جائحة كورونا خلفت اضطرابات اجتماعية واسعة المجال نتيجة للإجراءات الوقائية التي اتبعتها الدول لاحتواء تفشي الوباء، والتي أثرت بشكل كبير على سلوك وشكل الحياة اليومية للمواطنين في كافة أنحاء العالم، فضلًا عن آثارها بعيدة المدى.



وأشار «جبالي» إلى أن الظروف الاستثنائية والحرجة التى تمر بها البشرية جراء الاجتياح الوبائي المفاجئ لفيروس كورونا، وما ترتب عليها من تداعيات وخيمة، وآثار بالغة القسوة، على كافة الأصعدة والمستويات، خلفت ندوبًا غائرة في جسد البشرية جمعاء، منوهًا بالتداعيات الاقتصادية السلبية المترتبة على تلك الجائحة والمتمثلة في فرض إغلاق كامل لاحتواء تفشي الفيروس، وفرض قيود على السفر على نطاق واسع، وانقطاع الصلة بسلاسل التوريد، مما وجه ضربة مُوجعة لحركة التجارة العالمية، فضلًا عن تعرض الأسواق الصاعدة والبلدان النامية لاضطرابات اقتصادية ومالية.



جاء ذلك في كلمة مُسجلة خلال أعمال الجمعية الـ 142 للإتحاد البرلماني الدولي، والتي تُعقد في صورة افتراضية خلال الفترة من 24 – 28 مايو 2021، بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية والذي يأتي تحت عنوان: "التغلب على وباء اليوم وبناء غد أفضل: دور البرلمانات".



وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن جائحة كورونا عمقت الأزمات الاجتماعية العالمية المتعلقة بعدم المساواة والتفاوتات الإجتماعية وانتشار الفقر والبطالة، مما أعاد طرح عدة تساؤلات مُلحة بشأن السياسات العامة ودور الدولة، داعيًا البرلمانيين في العالم إلى التحلي بمسئولياتهم والتصدي بشجاعة لتلك التداعيات السلبية.



واستعرض رئيس مجلس النواب خلال كلمته تجربة الدولة المصرية الفريدة والمتميزة في مواجهة جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية حققت المعادلة الصعبة في تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق الاجراءات الاحترازية وحماية مواطنيها واستمرار جهود البناء والتنمية.



كما تعرض رئيــس مجلس النواب خلال الكلمة إلى تحدي من نوع آخر مرتبط بتلك الجائحة، وهو تحدي توزيع اللقاحات عالميًا، مؤكدًا أن عدم عدالة توزيع اللقاحات من شأنه تجاهل مبادئ العدالة الإنسانية وقواعد العيش المشترك العالمي، مشيرا إلى أن هناك تفاوت في عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بين الدول الغنية والفقيرة، داعيًا البرلمانيين في العالم إلى دعم عدالة توزيع اللقاحات ووضع معايير موضوعية في تحديد أولويات وأفضليات توزيع تلك اللقاحات عالميًا.



ودعا البرلمانيين في كافة أنحاء العالم إلى الانخراط الايجابي في القضايا العالمية، وفي مقدمتها تحقيق السلم والأمن الدوليين، وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية عبر تحقيق التنمية المُستدامة الشاملة، وإعلاء قيم الحوار بين الثقافات والشعوب بما يكفل مشاركة شعوبنا في صنع القرار العالمي إزاء مختلف القضايا والتحديات العالمية.





برلماني: مصر استعادت مكانتها الإفريقية بجدارة بجهود السيسي



قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الاهتمام المصري بإفريقيا تزايد بشكل ملحوظ مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، في ظل إدراك أهمية أفريقيا لمصر، وجهود تعزيز التعاون مع القارة السمراء، والاستراتيجية المصرية الكاملة التي وُضعت تجاه الدول الأفريقية، خاصة وأن القارة تمثل بالنسبة لمصر عمق للأمن القومي.



وتابع محسب: "القيادة السياسية تولي القارة السمراء اهتماما كبيرا، وذلك من خلال الزيارات والجولات الخارجية، ولعل آخرها الزيارة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي، والقمة التي شهدت التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وهذا يؤكد أن هناك تحركات على مستوى القارة طوال الوقت لدعم العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية جميعها".



وأضاف عضو مجلس النواب، أن السياسة الخارجية المصرية شهدت عام 2019 تحركات مكثفة للدفاع عن المصالح الإفريقية، على نحو يؤدي إلى إشراك المجتمع الدولي في حل الملفات والقضايا الشائكة التي تعيق تحقيق جهود التنمية المستدامة أفريقيًا، حيث تسعى الدولة المصرية لتطوير علاقاتها للتغلب على هذه التحديات في مختلف المجالات خاصة على الصعيد السياسي.



واستكمل عضو البرلمان: "وعلى الصعيد الاقتصادي، يعد السوق الإفريقي من أكبر الأسواق العالمية، وبهذا التحرك المصري وتعزيز التعاون مع دول القارة نفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية لدعم المنتج المحلي، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل وازدهار القطاع، مما يستوجب ضرورة إعداد دراسة جيدة للسوق الإفريقي لتحديد مناطق القوة والضعف والفرص الموجودة في الدول".





وكيل «قوى النواب»: الصيادون سيشهدون أزهى عصورهم خلال الفترة المقبلة



أكد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" بمحافظة الفيوم، تهدف الحماية ودعم صغار الصيادين، كما أنها تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والتمكين والحماية الاجتماعية لفئات الصيادين ولكافة فئات العمالة غير المنتظمة كافة.





وأشار مهني، خلال البيان الصادر له، إلى أن القيادة السياسية منذ أن تولى الرئيس السيسي حكم البلاد وهي تضع ملف الحماية الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطن المصري ودعمه في التأهيل لسوق العمل والتمكين الاقتصادي على رأس أولوياتها، وأكبر دليل على ذلك هو أن قطاع العمالة غير المنتظمة أصبح يحظي باهتمام كبير في الوقت الحالي من كافة مؤسسات الدولة، وفئة الصيادين من الفئات التي تسعي الدولة جاهدة لدعمها بكل السبل.





وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، أن فئة الصيادين ستشهد أزهي عصورهم خلال الفترة المقبلة، بفضل توجيهات ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي ذلك من خلال الحفاظ علي صحتهم من مخاطر المهنة، بالإضافة إلى توفير أدوات الصيد لهم مثل الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها بهدف تمكينهم ودعمهم في ممارسة مهنتهم.

