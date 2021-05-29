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تطعيم أعضاء مستقبل وطن بالفيوم بلقاح فيروس بمقر أمانة الحزب بالمحافظة

السبت 29/مايو/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
ريهام على
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انطلاقآ من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعايةالمستشارعبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس اشرف رشاد الأمين العام والنائب الاول لرئيس الحزب وتحت اشراف النائب عبد القادر الجارحي امين الحزب بمحافظة الفيوم.

تم فتح المقر الرئيسي لأمانة الحزب بمحافظة الفيوم لأعضاء الحزب لتلقلي لقاح فيروس كورونا حيث قد تم التنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم لاستقبال فريق التطعيم بمقر أمانة الحزب بالمحافظة وذلك لتطعيم كوادر وأعضاء الحزب باللقاح وذلك بعد التسجيل بالموقع الالكتروني لوزارة الصحة حيث توافد قيادات وأمناء وأعضاء هيئة المكتب وأعضاء الحزب إلى مقر امانة الحزب بدلة لأخذ اللقاح من خلال الفريق الطبي المتواجد بمقر أمانة الفيوم وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الأحترازية لتوفير الأمان للمترددين.

يأتى ذلك فى إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا.
تطعيم أعضاء مستقبل وطن بالفيوم بلقاح فيروس بمقر أمانة الحزب بالمحافظة
تطعيم أعضاء مستقبل وطن بالفيوم بلقاح فيروس بمقر أمانة الحزب بالمحافظة
تطعيم أعضاء مستقبل وطن بالفيوم بلقاح فيروس بمقر أمانة الحزب بالمحافظة
تطعيم أعضاء مستقبل وطن بالفيوم بلقاح فيروس بمقر أمانة الحزب بالمحافظة
تطعيم أعضاء مستقبل وطن بالفيوم بلقاح فيروس بمقر أمانة الحزب بالمحافظة
تطعيم أعضاء مستقبل وطن بالفيوم بلقاح فيروس بمقر أمانة الحزب بالمحافظة
تطعيم أعضاء مستقبل وطن بالفيوم بلقاح فيروس بمقر أمانة الحزب بالمحافظة
تطعيم أعضاء مستقبل وطن بالفيوم بلقاح فيروس بمقر أمانة الحزب بالمحافظة
تطعيم أعضاء مستقبل وطن بالفيوم بلقاح فيروس بمقر أمانة الحزب بالمحافظة
تطعيم أعضاء مستقبل وطن بالفيوم بلقاح فيروس بمقر أمانة الحزب بالمحافظة

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