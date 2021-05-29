إعدام ٥٠ كجم لحوم ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بحي السلام

أشرف محمد عبد الهادي، رئيس حي السلام أول، على حملة للتفتيش على المخابز والمحال التجارية، للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية، وفرض الانضباط وعدم التلاعب بصحة وسلامة المواطنيين.





أسفرت الحملة، التي شاركت فيها إدارتي الطب البيطري والتموين بنطاق الحي، عن تحرير عن خمسة محاضر متنوعة، ومصادرة وإعدام 50 كجم لحوم ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين والخارجين عن القانون، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني في الشوارع ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.







