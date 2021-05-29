إعدام ٥٠ كجم لحوم ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بحي السلام

Advertisements
إعدام ٥٠ كجم لحوم ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بحي السلام
السبت 29/مايو/2021 - 09:13 م
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أشرف محمد عبد الهادي، رئيس حي السلام أول، على حملة للتفتيش على المخابز والمحال التجارية، للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية، وفرض الانضباط وعدم التلاعب بصحة وسلامة المواطنيين.
أسفرت الحملة، التي شاركت فيها إدارتي الطب البيطري والتموين بنطاق الحي، عن تحرير عن خمسة محاضر متنوعة، ومصادرة وإعدام 50 كجم لحوم ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين والخارجين عن القانون، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني في الشوارع ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.
أسفرت الحملة، التي شاركت فيها إدارتي الطب البيطري والتموين بنطاق الحي، عن تحرير عن خمسة محاضر متنوعة، ومصادرة وإعدام 50 كجم لحوم ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين والخارجين عن القانون، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني في الشوارع ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.
Advertisements