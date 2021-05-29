نشأت الديهي: زيارة السيسي لـ جيبوتي تصحيح لوضع تاريخي خاطئ



وأضاف "الديهي"، عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن هذه الزيارة ليست زيارة عادية، ودولة جيبوتي هامة جدًا وتصحيح لوضع تاريخي خاطئ، وترميم لعلاقات كادت أن تندثر وتموت، لافتًا إلى أن جيبوتي من أهم الدولة التي نرتبط ارتباط وثيق بها في مواجهة القرصنة في منطقة القرن الإفريقي، وتأمين منطقة البحر الأحمر، لافتًا إلى أن فكر الرئيس عندما بدأ في إعادة هندسة العلاقات الخارجية بناها على اساس المصالح المتوازنة والمشتركة بين الدول لحماية الأمن القومي من أي تهديد أو خطر محتمل.



وتابع، أن الانطلاق الإفريقي كان واضح منذ تولي الرئيس السيسي، مهام منصبه، حيث قام بأول زيارة خارجية لدولة إفريقية، موضحًا أن الزيارة تضمنت توقيع عدد من الاتفاقيات والمباحثات في العديد من المجالات، مشددًا على أن التحركات المصرية في القارة الإفريقية تمثل جولات ناجحة لإعادة هندسة علاقات كانت مهترئة.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدولة العربية الإفريقية الهامة والتي تمثل قلب القرن الإفريقي تاريخية، لافتًا إلى أنه اول رئيس مصري في التاريخ يقوم بزيارة جيبوتي.