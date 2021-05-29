الفنان محمد التاجي يكشف كواليس اصابته بفيروس "كورونا"

كشف الفنان محمد التاجي، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد، في شهر يناير الماضي، عندما وصل لبنان لتصوير مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة".



وقال محمد التاجي في حواره مع الفنانة منال سلامة في برنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد": "في 30 يناير الماضي اكتشفت إصابتي بفيروس كورونا"، متابعًا: "توجهت إلى بيروت في يناير الماضي وأجريت مسحة فور وصولي إلى بيروت لتصوير مشاهد في أحد المسلسلات، وبعد وصولي إلى بيروت بيوم فقدت حاسة الشم والتذوق".







وأكمل محمد التاجي: "مع بداية تناول الطعام لم أشعر بطعم الأكل ومنتج المسلسل أبلغني أن المطار أبلغه بضرورة حجري في الغرفة بسبب إصابتي بفيروس كورونا".







وأردف التاجي: "قعدت 15 يوما في عزل وكان من المفترض أصور مشاهد مع يوسف شعبان في ملوك الجدعنة لكن لم أتمكن من تصوير مشاهدي معه".