تعرف على مواعيد مباريات الأرجنتين بدور المجموعات في كوبا أمريكا





يترقب عشاق كرة القدم العالمية انطلاق منافسات النسخة 47 من بطولة كوبا أمريكا والتي ستقام خلال الفترة من 13 يونيو وحتى 11 يوليو المقبلين في (كولومبيا والأرجنتين) بمشاركة 10 منتخبات من قارة أمريكا الجنوبية.





منتخب الأرجنتين الحاصل على برونزية النسخة الماضية من بطولة كوبا أمريكا، يلعب ضمن المجموعة الأولى في النسخة الجديدة من البطولة مع منتخبات (تشيلي ، أوروجواي، بارجواي، بوليفيا).





ويتطلع المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجم برشلونة ليونيل ميسي للمنافسة على لقب البطولة القارية هذا العام، خاصة وأن البطولة ستقام على الأراضي الأرجنتينية مما يجعل فرص منتخب التانجو كبيرة لحصد اللقب.

وإليكم مواعيد مباريات الأرجنتين في دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا:





يفتتح منتخب الأرجنتين مشواره في بطولة كوبا أمريكا بمواجهة منتخب تشيلي يوم الأحد 13 يونيو في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت القاهرة.





بينما يلتقي في الجولة الثانية مع منتخب أورجواي يوم الجمعة، 18 يونيو في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويصطدم المنتخب الأرجنتيني بنظيره منتخب بارجواي في الجولة الثالثة يوم الاثنين 21 يونيو في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.





ويختتم مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب بوليفيا في تمام الحادية عشر مساءا يوم الأحد الموافق 27 يوليو المقبل.





وستقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 4 و 5 يوليو، بينما ستقام مباراتي الدور نصف النهائي يوم 8 من الشهر نفسه، وستقام المباراة النهائية، ومباراة تحديد المركز الثالث يوم 11 يوليو المقبل.



