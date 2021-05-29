إيطاليا تسجل 3351 إصابة جديدة بكورونا









أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت: تسجيل 83 حالة وفاة، و3 آلاف و351 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية.





ووفقا لما نقلت صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة: ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 126 ألفا وحالتي وفاة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة 4 ملايين و213 ألفا و55 إصابة.

بموازاة ذلك، أظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع عدد متلقي الجرعة الأولى على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" 22 مليونا و173 ألفا و699 شخصا، بينهم 11 مليونا و596 ألفا و495 شخصا تلقوا التطعيم بشكل كامل، بنسبة قدرها 2ر19 بالمئة من أجمالي عدد السكان.