Advertisements

إيطاليا تسجل 3351 إصابة جديدة بكورونا

السبت 29/مايو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
Advertisements


أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت: تسجيل 83 حالة وفاة، و3 آلاف و351 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلت صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة: ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 126 ألفا وحالتي وفاة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة 4 ملايين و213 ألفا و55 إصابة.
بموازاة ذلك، أظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع عدد متلقي الجرعة الأولى على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" 22 مليونا و173 ألفا و699 شخصا، بينهم 11 مليونا و596 ألفا و495 شخصا تلقوا التطعيم بشكل كامل، بنسبة قدرها 2ر19 بالمئة من أجمالي عدد السكان.

أخبار تهمك

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرفض الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ حوالي 11 ساعة

"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

منذ أقل من ساعة

عاجل- الكشف عن حجم إصابة قفشة أمام نهضة بركان

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر المصري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول تعليق من مدرب الزمالك على قرار إيقافه

منذ ساعة الا ربع

قطعت رأسه بعد العلاقة الزوجية.. المتهمة بقتل زوجها بإمبابة: "معتاد تناول المنشطات الجنسية"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

منذ حوالي 8 ساعات

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ حوالي 7 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موعد الإعلان الرسمي عن مدرب ريال مدريد الجديد

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:40 م

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

08:56 م

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

06:00 م

موعد الإعلان الرسمي عن مدرب ريال مدريد الجديد

09:00 م

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

04:15 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»