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أول قرار من بيراميدز بعد تأجيل مباراته أمام الإسماعيلي

السبت 29/مايو/2021 - 09:31 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
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قررت إدارة نادي بيراميدز بالاتفاق مع إدارة استاد الدفاع الجوي، إغلاق مقر التدريبات الخاص بالنادي خلال الأيام المقبلة، بعد تفاقم الإصابات بفيروس كورونا في الساعات الماضية.

وقررت إدارة النادي إغلاق مقر التدريبات كإجراء احترازي من أجل إيقاف تزايد الانتشار الكبير لفيروس كورونا بين أفراد البعثة التي عادت مؤخرا من نيجيريا ومواجهة أنيمبا في كأس الكونفدرالية.

وتقرر أن تجري عملية تعقيم شاملة لمقر تدريبات النادي في الساعات المقبلة بالتعاون مع مسئولي استاد الدفاع الجوي لمنع انتشار الفيروس مع الإغلاق المؤقت عقب قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء الإسماعيلي في الدوري لموعد يحدد لاحقا.

وتعرضت بعثة بيراميدز في نيجيريا لعدد ضخم من الإصابات التي تأكدت مع المسحة الأخيرة حيث تخطى العدد أكثر من ١٣ حالة وما تزال هناك بعض الأعراض تظهر على مجموعة جاءت نتيجتهم سلبية ما يجعل العدد مرشحا للزيادة، على أن يتم عمل مسحة أخرى لمزيد من الاطمئنان على الوضع الصحي للجميع.

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