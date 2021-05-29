لبلبة تطالب بزيادة الأعمال الكوميدية .. المنافسة تقدم الأفضل للجمهور



قالت الفنانة لبلبة، إن المنافسة الدرامية تقدم الأفضل للجمهور مطالبة بضرورة زيادة الأعمال الكوميدية، مشيرة إلى أن الأعمال الكوميدية قدمت دروسا للمواطنين كما حدث في أكثر من عمل قامت بأدائه مع الزعيم عادل إمام وناقشت العديد من القضايا.

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وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجمهور يعي جيدا بأهمية الأعمال الفنية التي يتم تقديمها إليهم، من خلال منحهم فكر جيد عبر الأعمال الفنية المقدمة مع تقديم موضوع يلمس المجتمع.



وأكدت الفنانة لبلبة أن المنافسة الدرامية تقدم الأفضل للجمهور، مطالبة بزيادة تقديم الأدوار الكوميدية، وطالبت التوفيق لجميع الفنانين عبر تقديم أعمال فنية للمشاهدين.



