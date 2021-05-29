لمناقشة تداعيات "كورونا".. الغرفة الأمريكية بالقاهرة تعقد اجتماعا الاثنين المقبل

أعلنت سيلفيا ميناسا المدير التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية بمصر، عن خطط الغرفة لاستضافة عدد من الوزراء والمسؤلين الدوليين خلال الشهر الجارى والشهر المقبل.





وقالت "ميناسا"، أن سيتم استضافة عدد من الشخصيات المهمة وعلى رأسهم الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولى يوم 31 مايو الجارى، في لقاء حول تأثير جائحة كورونا على اقتصادات العالم وما بعدها، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عاصم الجزار يوم 15 يوليو المقبل، لافتة إلى أنه سيتم استضافة وزير البترول طارق الملا يوم 28 يوليو المقبل.





جاء ذلك خلال لقاء الغرفة السنوي اليوم السبت، بمتحف الحضارة بحضور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وقيادات الغرفة بالقاهرة وأمريكا، وتكريم مجلس إدارة الغرفة السابق، بحضور هشام فهمي الرئيس التنفيذي للغرفة بواشنطن.





أشادت ميناسا بمتحف الحضارة والجهد المبذول فيه، وهو ما أبهر العالم بداية من موكب نقل الملوك والملكات من متحف التحرير.





واستعرض الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة الأمريكية السابق، مساء اليوم في نهاية مدة مجلس إدارة الغرفة أبرز الأحداث والفعاليات التي استضافتها الغرفة خلال العامين الماضيين، وفى ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أنه تم لقاء السفير الأمريكى الجديد بالقاهرة جوناثان كوهين للحديث عن العلاقات البينية، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات المهمة، موجها الشكر لفريق العمل بالغرفة الأمريكية.





وعرض الدكتور شريف كامل التقرير السنوي للغرفة وما تضمنه من لقاءات، سواء مع الحكومة والوزراء ومع العديد من صناع القرار في العاصمة الأمريكية، أو مع القطاع الخاص، لافتا إلى ما تم من لقاءات مع الغرفة الأمريكية باليونان وقبرص وغيرها من اللقاءات الافتراضية نظرا لجائحة كورونا التي أثرت على العالم.



