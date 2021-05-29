غدًا.. أبطال "لعبة نيوتن" ضيوف برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب



يكشف نجوم مسلسل "لعبة نيوتن" عن كواليس وتفاصيل جديدة خلال استضافتهم غدًا الأحد في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة قناة mbc مصر.



ويتحدث نجوم العمل وهم منى زكي وسيد رجب ومحمد فراج وعائشة بن أحمد ومحمد ممدوح، عن أبرز المواقف التي تعرضوا لها أثناء التصوير سواء طريفة أو صعوبات واجهوها خلال سفرهم بالخارج، كما يكشفون عن أعمالهما الفنية المقبلة وتحديدًا في رمضان 2022 المقبل.



مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن يُعرض مسلسل لعبة نيوتن في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا أثناء عرضه على الشاشة خلال الموسم الرمضاني.



