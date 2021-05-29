نيللي كريم: أحداث فيلم "200 جنيه" كثيرة ومتطورة وستعجب الجمهور

قالت الفنانة نيللي كريم، إن أحداث فيلم (200 جنيه) كثيرة ومتطورة وستنال إعجاب الجمهور، كاشفة عن انطلاق التصوير مؤخرا في الديكورات الخاصة بالعمل.



وأضافت نيللي كريم - في تصريح صحفي اليوم السبت - أن الفيلم تجربة سينمائية مختلفة، إذ يضم عددا كبيرا من النجوم، وكل ممثل يقدم 4 مشاهد فلكل منهم قصة مختلفة عن الآخر، مشيرة إلى أنها تجسد دور راقصة فقيرة وتعاني العديد من المشاكل والمواقف الصعبة.



وأشارت إلى أنها متحمسة للتجربة لاختلاف قصتها وفكرتها الجديدة ووجود أحداث وتفاصيل كثيرة ستعجب الجمهور، مضيفة أن ما يهمها في العمل الفني هو السيناريو وموضوع العمل.



ولفتت إلى أن الممثل المحترف ينبغي أن يتقمص جميع الشخصيات وليست هناك شخصية أحب إليه من أخرى، مشيرة إلى سعيها الدائم على تغيير جلدها بتقديم شخصيات غير متكررة.



ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول العملة فئة 200 جنيه، منذ إصدارها وتأثيرها في المجتمع بمختلف فئاته وانتقالها من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.



ويشارك في بطولة الفيلم ليلى علوي، وإسعاد يونس، وخالد الصاوى، وآسر ياسين، وعمرو عبد الجليل، ومحمد فراج، هانى رمزى، وأحمد رزق، وتأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.



وتدخل النجمة نيللي كريم خلال الأيام القليلة المقبلة تصوير فيلمها الجديد "العميل صفر" مع النجم أكرم حسني وذلك بعد انتهاء إجازتها السنوية التي حصلت عليها نهاية رمضان المنقضي، بعد انتهاء تصوير مسلسلها السابق "ضد الكسر" لتدخل مغامرة أخرى من خلال فيلم جديد مع النجم هاني رمزي.

