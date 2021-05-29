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لميس الحديدي: اهتمام السوشيال ميديا بمؤتمر المتحدة اليوم فاق التوقعات

السبت 29/مايو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علقت الإعلامية لميس الحديدي على مؤتمر المتحدة للخدمات الإعلامية والذي أُعلن خلاله عن خطة التطوير، وكشف حسابها على مدار خمس سنوات مضت، استطاعت خلالها تحقيق تطور كبير في الخدمات الإعلامية والسوق الدرامي.
قالت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، اليوم السبت: "كشف حساب لخمس سنوات مضت أعلنته القابضة المتحدة للخدمات الإعلامية ونظرة استشراف للمستقبل، حيث شهد المؤتمر إعلان تشكيل مجلس إدارة جديد يقود التطوير الفترة القادمة والذي سيقدم خدمات إعلامية ضخمة سواء في محطات التلفزيون أو الانتاج الدرامي أو الصحف والمواقع الإلكترونية".
أوضحت الإعلامية أن اهتمام منصات التواصل الاجتماعي بالتغيرات وخطة التطوير المعلنة اليوم فاق التوقعات، مضيفة: "كان ممكن الناس تبص أنها شركة زي أي شركة لكن هذا هو الإعلام حيث يكون اهتمام الناس دائمًا به فالإعلام دائمًا هو عبارة عن أسماء والأسماء تصنع الأخبار، والإعلام هو المنوط به عن صنع الأخبار والسعادة والتوعية للجماهير".
وجهت الحديدي التحية إلى مجلس الإدارة الجديد، متمنية تحقيق ما يصبوا إليه في تنفيذ خطة التطوير، متابعة: "مايهمنا هو المشاهد ومانقدمه له حيث نحترمه كثيرًا وأيضًا أهل الصناعة لأنهم مبدعين ومفكرين ومصر هي قلب الابداع وبوتقة الفن في الوطن العربي".
يذاع "كلمة أخيرة" من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة "ON".

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