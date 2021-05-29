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عمرو أديب: تحلية المياه مسألة "حياة أو موت" في مصر

السبت 29/مايو/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن معدل استخدام المصريين للمياه هو الأعلى في منطقة شرق المتوسط، منوها بأن الدولة المصرية أنفقت مليارات الجنيهات على مشروعات خلال السنوات الماضية للحفاظ على المياه.
 
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتكامل استراتيجية تحلية المياه، حيث تتوجه الدولة لتوطين إنشاء محطات تحلية المياه، مضيفا: "حتى لو الأثيوبيين لم يبنوا سد النهضة من الأساس.. بردو محتاجين محطات التحلية".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن إنشاء محطات تحلية المياه علم كبير، متابعا: "تحلية المياه حياة أو موت"، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تنتظر حدوث نقص في المياه.

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