Advertisements

يوسف الحسيني يكشف تفاصيل تعرضه للتسمم الحاد

السبت 29/مايو/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشف الإعلامي يوسف الحسيني، عن تعرضه للتسمم الحاد بسبب تناول الطعام في أحد المحلات من يوم الخميس الماضي بناء على نصيحة أحد أصدقائه.

وقال "الحسيني" خلال تقديم برنامجه "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية اليوم السبت: "نصيحتي للمشاهدين متأكلوش أكل من بره خالص، نصيحتي أحد أصدقائي بتناول الطعام في أحد المحلات، ومن يوم الخميس وأنا أعاني من تسمم حاد".

وأضاف "بقالي 3 أيام تعبان وأعاني من تسمم حاد، وسبحان من قدرني إني أقف على رجلي وأجي أشوف شغلي، محدش يأكل أكل من بره".

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مواقف مصر ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، معقبًا: "مصر طول الوقت تعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية، ولا تحيد عن هذه القضية أبدًا"

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن الموقف المصري تجاه الحرب على غزة أمر طبيعي، ولا يجب أن يستغرب، لافتَا إلى أن مصر تلعب دورًا كبير في الوصول إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، مما يزيد قوة الفلسطينيين في الحصول على دولتهم المنشودة.

ولفت إلى أن القاهرة على كافة المستويات الرئاسة والخارجية والبرلمان والصحافة، قامت بدعم الموقف الفلسطينيين بشكل حقيقي وفعال، مشيرًا إلى أن مصر قامت بدعم فلسطين لإعادة الاعمار بـ500 مليون دولار، وبعض الدول الكبرى لم تتبرع إلا بـ70 مليون دولار فقط.

أخبار تهمك

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

برشلونة يحسم 4 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجآت.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع ضد الجونة بالدوري

منذ 33 دقيقة

موعد الإعلان الرسمي عن مدرب ريال مدريد الجديد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 7 ساعات

"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 8 ساعات

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

قطعت رأسه بعد العلاقة الزوجية.. المتهمة بقتل زوجها بإمبابة: "معتاد تناول المنشطات الجنسية"

منذ حوالي 7 ساعات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول تعليق من مدرب الزمالك على قرار إيقافه

منذ ساعتين و 13 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

برشلونة يحسم 4 صفقات من العيار الثقيل

10:02 م

"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

08:56 م

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

04:15 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»