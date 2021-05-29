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الحسيني بعد الإعلان عن محطات تحلية مياه البحر: "الرئيس وعد فأوفى"

السبت 29/مايو/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق الإعلامي يوسف الحسيني على إطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطة الدولة الإستراتيجية في مجال محطات تحلية مياه البحر، قائلًا "الرئيس وعد فأوفى".

وأضاف "الحسيني" خلال تقديم برنامجه "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية اليوم السبت: "الرئيس وعد بأن حصة مصر من المياه لن تمس، وقال محدش يقلق من أزمة سد النهضة، والرئيس وعد وأوفى".

وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتكامل إستراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن كافة محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية، وكذلك بتوطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال، مع الاستمرار في مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال، وذلك في الإطار العام لبناء القدرة الوطنية للدولة في كافة المجالات.

وقد تم استعراض الموقف الخاص بمحطات التحلية، سواء القائمة بالفعل أو الجاري تنفيذها حاليًا أو تلك المستقبلية، فضلًا عن محاور تلك الخطة المتضمنة توزيع المحطات المقترحة على مستوى الجمهورية وتكلفتها المادية وطاقتها الإنتاجية، بما في ذلك مشاريع تحلية المياه من البحر الأحمر باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

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