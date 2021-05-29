باكستان تدين استمرار الهجمات الحوثية على السعودية

أدانت دولة باكستان الهجمات المتكررة من قبل ميليشيات الحوثيين التي تستهدف المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية.





وذكرت الخارجية الباكستانية في بيان لها اليوم السبت، أن إسلام أباد تدين استمرار مثل هذه الهجمات التي تؤدي إلى بث الخوف والرعب في المنطقة، مشيدًا بنجاح قوات التحالف في اعتراض وتدمير تلك الطائرة المفخخة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي.





وجدّد البيان التزام باكستان بوقوفها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.





يأتي ذلك بعدما تمكنت قوات التحالف العربي من إحباط هجوم حاولت جماعة الحوثيين اليمنية تنفيذه في جنوب البحر الأحمر في وقت سابق من اليوم.





وأكد التحالف أنه دمر زورقين مفخخين مسيرين تابعين للحوثيين قبالة ميناء الصليف في محافظة الحديدة غرب اليمن، قبل تنفيذ الهجوم، محملًا الميليشيات المسؤولية عن تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.



