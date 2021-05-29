"تجمع بين البريطانية والهندية".. سلالة جديدة لكورونا تثير القلق في فيتنام

لم يكد العالم يلتقط أنفاسه من السلالات المتعاقبة لفيروس كورونا، والتي بدأت بالبريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية ثم الهندية التي كانت أكثر شراسة وفتكًا بالمصابين حتى ظهرت سلالة جديدة أثارت الرعب في فيتنام.





وقال وزير الصحة الفيتنامي نيوين تان لونج، في تصريحات صحفية اليوم السبت: إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا هي مزيج من السلالتين الهندية والبريطانية، مشيرًا إلى أنها تنتشر بسرعة عن طريق الهواء.





وأضاف: "اكتشفنا سلالة جديدة من كوفيد-19 تجمع بين خصائص السلالتين اللتين تم رصدهما في الهند والمملكة المتحدة، مؤكدًا أن السلالة الجديدة خطيرة للغاية".





يذكر أن فيتنام تعاني من ارتفاع كبير في عدد المصابين بالفيروس التاجي منذ أواخر أبريل بشكل أكثر من نصف إجمالي حالات العدوى المسجلة حتى الآن وعددها 6713 .





يشار إلى أن فيتنام كانت رصدت في السابق 7 سلالات، منها السلالتان الهندية والبريطانية.



