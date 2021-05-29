Advertisements

"تجمع بين البريطانية والهندية".. سلالة جديدة لكورونا تثير القلق في فيتنام

السبت 29/مايو/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
لم يكد العالم يلتقط أنفاسه من السلالات المتعاقبة لفيروس كورونا، والتي بدأت بالبريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية ثم الهندية التي كانت أكثر شراسة وفتكًا بالمصابين حتى ظهرت سلالة جديدة أثارت الرعب في فيتنام.

وقال وزير الصحة الفيتنامي نيوين تان لونج، في تصريحات صحفية اليوم السبت: إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا هي مزيج من السلالتين الهندية والبريطانية، مشيرًا إلى أنها تنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

وأضاف: "اكتشفنا سلالة جديدة من كوفيد-19 تجمع بين خصائص السلالتين اللتين تم رصدهما في الهند والمملكة المتحدة، مؤكدًا أن السلالة الجديدة خطيرة للغاية".

يذكر أن فيتنام تعاني من ارتفاع كبير في عدد المصابين بالفيروس التاجي منذ أواخر أبريل بشكل أكثر من نصف إجمالي حالات العدوى المسجلة حتى الآن وعددها 6713 .

يشار إلى أن فيتنام كانت رصدت في السابق 7 سلالات، منها السلالتان الهندية والبريطانية.

أخبار تهمك

مفاجآت.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع ضد الجونة بالدوري

منذ ساعتين

باريس سان جيرمان يحسم مصير بوكيتينو

منذ 40 دقيقة

عمرو أديب عن سلالة "فيتنام": "نسختين من كورونا اتجوزوا طلعوا حاجة زي الزفت"

منذ 37 دقيقة

أول تعليق من توخيل بعد التتويج بدوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يستهدف ضم ثنائي الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 10 دقيقة

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 10 ساعات

بيب جوارديولا: سنعود مرة أخرى

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

موعد الإعلان الرسمي عن مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 8 ساعات

تغييرات جذرية في تشكيل الزمالك أمام الجونة بسبب الغيابات

منذ 40 دقيقة

برشلونة يحسم 4 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 39 دقيقة

"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

منذ حوالي 4 ساعات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

تغييرات جذرية في تشكيل الزمالك أمام الجونة بسبب الغيابات

12:00 ص

برشلونة يحسم 4 صفقات من العيار الثقيل

10:02 م

"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

08:56 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»