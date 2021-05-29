فريد: يهنئ لاعبي نادي الإيمان لحصولهم على 13 ميدالية بكأس مصر لألعاب القوى للمعاقين



وأعرب «شوقي» عن سعادته بإنجازات لاعبي نادي الإيمان للمعاقين وأشاد بالمستوى الرائع والمتميز على المستوي المهاري والبدني للاعبين واللاعبات ووصفه بالإنجاز الحقيقي، متمنيا لهم مزيد من الإنجازات والحصول علي الميداليات والمراكز المتقدمة وتقدم بالتهنئة لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء نادي الإيمان والمدير التنفيذي والجهاز الفني والإداري علي حصد الميداليات.



وأضاف انه سيعل على تقديم كافة أوجه الدعم للاعبين واللاعبات ذوي القدرات والهموم في مختلف الألعاب في ظل القيادة السياسية التي تولي اهتماما كبيرًا بالرياضة والرياضيين.



واضاف «محمد زكريا » وكيل المديرية للرياضة اننا ننتظر المزيد من البطولات والارقام والألقاب من لاعبي ولاعبات نادي الإيمان للمعاقين وتحقيق أفضل الانجازات وأن المديرية ستقف وتدعم أي بطل من شأنه أن يرفع اسم مصر ومحافظة سوهاج سواء في المحافل المحلية أو الدولية أو العالمية.



قدم الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج التهنئة للاعبي نادي الإيمان للمعاقين لحصولهم على ١٣ ميدالية ببطولة كأس مصر المقامة بالمركز الأولمبي لتدريب المنتخبات القومية بالمعادي خلال الفترة من ٢٦ مايو حتي ٢٨ مايو.