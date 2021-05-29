طبيب بـ بريطانيا يكشف علاج فيروس كورونا



وأضاف الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام في بريطانيا، أن اللقاحات المتوفرة في بريطانيا قادرين على مقاومة السلالة الهندية، وخاصة لقاح فايزر.



وعن إمكانية الوصول لعلاج لكورونا، عقب، "كل حاجة ممكنة الحاجة أهم الاختراع"، موضحا أن تطبيق أي دواء يتطلب فترة لتجربته على عدد كبير من الأشخاص، منوها بأن علاج كورونا هو الحصول على اللقاح، وكافة اللقاحات آمنة وفعالة.



قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام في بريطانيا، إن حدوث تحورات في فيروس كورونا أمر متوقع، موضحا أن فيتنام أعلنت مؤخرا أنهم رصدوا سلالة تجمع بين صفات السلالتين الهندية والبريطانية.وأشار "الشربيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن السلالة الجديدة تعد أحد أبناء الفيروس الأساسي، وتنتقل عبر الهواء، متوقعا أن السلالة الجديدة لن تكون أكثر فتكا من السلالات الموجودة بالفعل.