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البابا تواضروس يبحث مع الأنبا إسطفانوس العمل الرعوي بإيبارشية بني مزار
السبت 29/مايو/2021 - 10:33 م
ماريان ناجى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم السبت نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن والنائب البابوي لإيبارشية بني مزار وتوابعها، حيث عرض على قداسته تقريرًا مفصلًا عن إيبارشية بني مزار وناقشه قداسة البابا في بعض النقاط الواردة بالتقرير وطلب من نيافته الاستمرار في متابعة العمل الرعوي (الروحي والإداري) بكافة قطاعات الإيبارشية.
يذكر أن قداسة البابا عين نيافة الأنبا إسطفانوس نائبًا بابويًّا لإيبارشية بني مزار، عقب نياحة أسقفها مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس، يوم ٥ مارس الماضي.
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