مواجهات نارية بالأسبوع السابع والعشرون للقسم الثالث







تنطلق عصر الأحد منافسات الاسبوع السابع والعشرون من دوري القسم الثالث المجموعة السابعة بمبارايات نارية تحدد بنسبة كبيرة معركة الصعود والهبوط.



علي استاد النوبة بالسويس يواجه النوبة الذي عطله نحو مسيرة الصعود للقمة تعادله مع دمياط الاسبوع المنصرم نظيره متصدر جدول المسابقة بورفؤاد في مباراة لا تقبل القسمة علي اثنين لكلا الفريقان.



وعلي استاد راس البر يدخل دمياط في مواجهة صعبة امام جاره راس البر الذي يسعي لمواصلة سلسلة الانتصارات بعد فوزه بسداسية الاسبوع الماضي علي سماد السويس بينما تعادل دمياط علي ملعبه امام النوبة ليفقد نقطتان في مشوار الانطلاق نحو صدارة جدول المسابقة.



ومن راس البر ننتقل الي المطرية ولقاء الفرصة الاخيرة لغزل دمياط لحصد ثلاث نقاط تعزز من موقفه في جدول المسابقة وتبعده قليلا عن منطقة الهبوط خصوصا بعد سلسلة من النتائج الايجابية الذي قدمها في الفترة الاخيرة تحت قيادة مدربه محب الفولة حينما يلاقي المطرية الذي يسعي هو الاخر للفوز وحصد الثلاث نقاط لتأمين موقفه في جدول المسابقة خصوصا ان الفرق نقطتان فقط بينه وبين غزل دمياط.



وعلي ملعب منية النصر يخوض ميت الخولي مواجهة هامة لا لديل عن الفوز فيها للهروب من منطقة الهبوط حينما يلاقي الرباط والانوار الذي يحتاج هو الاخر الي تعزيز موقفه في جدول المسابقة.



وفي الاسماعيلية يواجه ابو شحاتة علي ملعبه شقيقه كهرباء الاسماعيلية الذي يسعي لمواصلة الانتصارات لمزاحمة بورفؤاد علي صدارة الدوري.



وعلي استاد ابو صوير يلاقي ابو صوير نظيره سماد السويس في لقاء تحصيل حاصل بعد هبوط الفريقين الي القسم الرابع.



ومازلنا في معركة الهبوط حيث يواجه القنطرة غرب الذي يسعي لحصد النقاط للابتعاد عن الهبوط بعد وجوده في المركز الثاني العشر الشهداء الذي يسعى هو الاخر لمزاحمة بورفؤاد وكهرباء الاسماعيلية علي الصدارة.

بينما يتواجد غزل السويس "باي" هذا الاسبوع.



ترتيب الفرق قبل بداية الاسبوع السابع والعشرون:

١- بورفؤاد "51 نقطة"

٢- كهرباء الاسماعيلية "49 نقطة"

٣- منشية الشهداء "45 نقطة"

٤- النوبة "44 نقطة"

٥- دمياط"44 نقطة"

٦- راس البر"46 نقطة"

٧- ابو شحاتة"36 نقطة"

٨- الرباط والانوار "36 نقطة"

٩_ المطرية "29 نقطة"

١٠- ميت الخولي "27 نقطة"

١١- غزل دمياط "27 نقطة"

١٢_القنطرة "25 نقطة"

١٣-غزل السويس"13 نقطة"

١٤-ابو صوير"10 نقاط"

١٥-سماد السويس "8 نقاط"