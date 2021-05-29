تعقييم مدارس كفرالشيخ استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ، أعمال تطهير وتعقيم،بتوجهات وتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، استعدادًا لإمتحانات الشهادة الاعدادية، والدبلومات الفنية،بمتابعة رؤساء المدن، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،ومديري الإدارات التعليمية.



وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استعدادات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ،لامتحانات الشهادة الإعدادية، والدبلومات الفنية برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من ارتداء كمامات وتباعد اجتماعي.



وكذلك استمرار تعقيم كافة المدارس واللجان الامتحانية قبل أداء الإمتحانات وبعدها، حفاظا على صحة الطلاب، كما شدد على توفير كافة سبل وأدوات الوقاية بالمدارس،مؤكدًا أنه تم التنسيق مع اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ لتأمين اللجان، ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، وتخصيص حجرات للعزل، وأن يكون بكل لجنة من اللجان الامتحانية 14 طالبًا فقط.



وأشرفت المهندسة عايدة ماضى،رئيس مركز ومدينة دسوق،على أعمال الرش والتعقيم بكافة المدارس التي يتم إجراء الامتحانات بها للشهادات الاعدادية والدبلومات الفنية، كما تابعت أعمال النظافة بالتنسيق مع نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى ورؤساء الأحياء وحدة الملاريا بدسوق.



فيما ناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.



وكثّفت محافظة كفر الشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.