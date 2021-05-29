مفاجآت.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع ضد الجونة بالدوري





استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على ملامح تشكيل الفارس الأبيض أمام الجونة في المواجهة التي تقام ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.





تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة بالدوري المصري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الجونة بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة من مساء غد الأحد على أرضية ملعب الجونة.





ويفقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام الجونة خدمات كل من أشرف بن شرقي و طارق حامد للطرد، وفرجاني ساسي وحمزة المثلوثي للإيقاف وحازم إمام للإصابة.





من جانبه يتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة الجونة بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري كالآتي:-





حراسة المرمى:- محمد عواد





خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، أحمد عيد.





خط الوسط: محمود عبد العزيز، أحمد سيد زيزو، إسلام جابر



