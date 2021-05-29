لم يحدث منذ 30 عاما.. الولايات المتحدة تستورد النفط من إيران

كشفت وزارة الطاقة الأمريكية عن أول توريدات النفط الإيراني للولايات المتحدة منذ عام 1991 في مارس الماضي، والتي بلغ حجمها 33 ألف برميل يوميا.





وكانت آخر توريدات النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة في نوفمبر 1991، حيث بلغ حجم التوريدات 64 ألف برميل يوميا.





وفي أكتوبر 2020 قامت الولايات المتحدة باستيراد مشتقات نفطية من إيران بحجم 36 ألف برميل يوميا.





يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع النفط الإيراني في عام 2018 بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015.





وأعلنت واشنطن آنذاك عن سعيها لتقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر من خلال العقوبات ضد الشركات الخاصة والجهات الحكومية المتعاونة مع طهران.