بالأسماء.. إصابة 6 من بينهم 3 أطفال في حادث انقلاب ملاكي بسوهاج



تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بلاغ بوقوع حادث تصادم بناحية الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود مصابين نتيجة انقلاب سيارة ملاكي.



أنتقل على الفور رجال الشرطة وتبين انقلاب سيارة ملاكي واصابة كل من حمادة كمال خليفة، 29 عام بكسر باليد اليمنى، وعمار احمد عز 8 أعوام، مصاب سحجات بالكفين والوجه، وعز الدين احمد محمد 65 عام بكدمات متفرقة بالجسم، حمزة احمد عز الدين، 6 سنوات بسحجات بالقدمين والوجه، وياسر فرج إبراهيم، 27 عام، ارتجاج وبالمخ وجرح قطعي بالراس، وزياد احمد عز الدين 13 عام، بجروح في الراس واشتباه ارتجاج بالمخ، وتم نقل المصابين الى مستشفى سوهاج الجامعي.



تحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



أصيب 6 أشخاص بينهم اطفال بإصابات متوسطة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج وتم نقل المصابين الى مستشفى سوهاج الجامعي.