Advertisements

بالأسماء.. إصابة 6 من بينهم 3 أطفال في حادث انقلاب ملاكي بسوهاج

السبت 29/مايو/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
سوهاج - أيمن الجرادي
Advertisements
أصيب 6 أشخاص بينهم اطفال بإصابات متوسطة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج وتم نقل المصابين الى مستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بلاغ بوقوع حادث تصادم بناحية الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود مصابين نتيجة انقلاب سيارة ملاكي.

أنتقل على الفور رجال الشرطة وتبين انقلاب سيارة ملاكي واصابة كل من حمادة كمال خليفة، 29 عام بكسر باليد اليمنى، وعمار احمد عز 8 أعوام، مصاب سحجات بالكفين والوجه، وعز الدين احمد محمد 65 عام بكدمات متفرقة بالجسم، حمزة احمد عز الدين، 6 سنوات بسحجات بالقدمين والوجه، وياسر فرج إبراهيم، 27 عام، ارتجاج وبالمخ وجرح قطعي بالراس، وزياد احمد عز الدين 13 عام، بجروح في الراس واشتباه ارتجاج بالمخ، وتم نقل المصابين الى مستشفى سوهاج الجامعي.

تحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

أخبار تهمك

عاجل.. الإعلان عن مجلس إدارة جديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

منذ حوالي 9 ساعات

موعد الإعلان الرسمي عن مدرب ريال مدريد الجديد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

برشلونة يحسم 4 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعة و 11 دقيقة

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 7 ساعات

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول تعليق من مدرب الزمالك على قرار إيقافه

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

قطعت رأسه بعد العلاقة الزوجية.. المتهمة بقتل زوجها بإمبابة: "معتاد تناول المنشطات الجنسية"

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع ضد الجونة بالدوري

منذ 33 دقيقة

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

برشلونة يحسم 4 صفقات من العيار الثقيل

10:02 م

"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

08:56 م

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

04:15 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»