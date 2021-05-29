يوسف الحسيني عن إنشاء "المتحدة" قناة إخبارية إقليمية: "حلم طال انتظاره"

علق الإعلامي يوسف الحسيني عن إعلان الشركة المتحدة لخدمات الإعلام بإنشاء قناة إخبارية إقليمية بالربع الأول من العام القادم، قائلًا "حلم طال انتظاره".



وقال الحسيني خلال تقديم برنامجه "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية اليوم السبت: "هذا حلم أن يكون لدينا شبكة إعلامية إخبارية إقليمية تكون لسان مصر والعرب".



وأضاف "هذه القناة الإخبارية الضخمة الإقليمية ستهم المشاهد العربي كله، وهي قناة ستقدم محتوى يهم المشاهد من المغرب إلى الكويت والعراق حتى السودان وجيبوتي".



وتابع "هذه القناة ستكون شديدة التخصص، زي السي ان ان بس في مصر، وسيكون هناك طفرة في الخدمات الإعلامية الإخبارية عن طريق الشركة المتحدة التي أعلنت عن توافر جميع الأجهزة التكنولوجية الحديثة على غرار القنوات الإخبارية العالمية".



وفي ذات السياق قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمثابة كشف حساب عن عمل 5 سنوات، لافتًا إلى أن الشركة بدأت في استشراف المستقبل من خلال خطة طموحة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن أهم ما خرج به هذا المؤتمر وأهم ما لفت نظره الإعلان عن إطلاق قناة إخبارية مصرية إقليمية دولية في الربع الأول من العام القادم، مشددًا على أننا بحاجة لقناة إخبارية إقليمية ودولية شاملة، لافتًا إلى أننا لدينا محاولات ناجحة من قبل لكنها كان يغلب عليها الطابع المحلي، باستثناء قناة "الغد" التي كان لها صدى خارجي، ولكننا بحاجة لأكثر من قناة، معتبرًا أن الإعلان عن القناة طاقة نور أطلقتها المتحدة للخدمات الإعلامية معقبًا: "ده خبر الموسم".



وتابع، أن الشيء المهم الأخر هو إعلان الشركة عن إنشاء صندوق لرعاية العاملين في مهنة الإعلام، وهو نوع من المشاركة المجتمعية المفتقدة، معتبرًا أن هذا المخَرج بشرى لجميع العاملين في الحقل الإعلامي وهو توجه إنساني رائع جدًا.



ونوه، بأن من بين المخرجات إطلاق الشركة حزمة من الجوائز المشجعة للموهبين في مصر من كتاب الدراما والسيناريو وهو بمثابة حجر كبير القي في بحيرة راقدة، وآن الأوان لتقدير المبدعين المصريين من مؤسسات مصرية وطنية.



ونوه، بأن قرار المتحدة بطرح أسهمها في البورصة المصرية يتيح الفرصة لجميع المصريين ليكونوا شركاء في هذه الشركة الوطنية.







