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أستاذ موارد مائية: أثيوبيا بدأت فى تعلية الحاجز الأوسط للسد من أول مايو "كلام مؤكد"

السبت 29/مايو/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن هناك معلومات مؤكدة تشير لبدء أديس أبابا تعلية الجزء الأوسط لسد النهضة مع بداية مايو تمهيدًا للملء الثاني.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم الانتهاء من التعلية قبل الفيضان بـ 10 أيام، أي أن العمل فيها يستمر طيلة 3 أسابيع مقبلة.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستغل أزمة سد النهضة سياسيا لإخفاء تدهور الأحوال بالداخل الإثيوبي، موضحا أن أديس أبابا لا تنظر لاحتياجات دول المصب من المياه

وأردف أن إثيوبيا سوف تفتح فتحتين في السد عقب الانتهاء من التعلية بالجزء الأوسط، مؤكدًا أن هذه الفتحات من الوارد أن تتعطل وتقل معه المياه الواردة لمصر ولذا لا بد من زيادة عدد تلك الفتحات إلى 4.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستطيع حل أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث إذا توافرت الإرادة الأمريكية تستطيع إنهاء أزمة سد النهضة.

واستطرد، أن ما تقوم به أديس أبابا في سد النهضة يمثل صدمة مياه، حيث إن إثيوبيا تواصل المراوغة والمخادعة وتريد ان تكون المتحكم الرئيسي في المياه وكأنها من تملك محبس المياه.

واختتم الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن السد العالي قد يتعرض للخطر إذا لم تتبع إثيوبيا القوانين المائية الدولية.

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