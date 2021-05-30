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أحمد موسى يناشد الجميع بالحصول على اللقاح للوقاية من كورونا (فيديو)

الأحد 30/مايو/2021 - 07:46 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن عودة الحياة إلى طبيعتها في الدول مرهون بتطعيم 70% من المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وتابع خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن دول العالم تعمل على زيادة عدد المواطنين الذين يحصلون على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن شواطئ الإسكندرية كاملة العدد، متابعا ان السياحة ستعود مرة أخرى إلى طبيعتها مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وطالب الإعلامي أحمد موسى من جميع المواطنين بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، موضحا أن هناك حملة إعلانية لتشجيع الأمريكيين على تلقي لقاح كورونا عبر تقديم هدايا والحلوى.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتطعيم مليون ونصف المليون شخص في اليوم الواحد.

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