عاجل - تشيلسي يقهر مانشستر سيتي ويتوج بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه





سجل كاي هافيرتز هدف الانتصار والفوز الغالي والثمين في الدقيقة 42 من الشوط الأول للمباراة بعد تمريرة رائعة من ماونت وصلت للدولي الألماني الذي تخطي إيدرسون حارس السيتي وسددها ببراعة في الشباك.

تُوّج نادي تشيلسي الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوز الغالي والثمين على حساب نظيره مانشستر سيتي بهدف نظيف حمل توقيع الدولي الألماني كاي هافيرتز، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب الدراجاو معقل بورتو البرتغالي.