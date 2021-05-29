خالد عليش : ابتعدت عن التمثيل لسنتين ورجعت بسبب علي ربيع



قال الفنان والإعلامى خالد عليش انه خريج كليه هندسة اتصالات دفعة ٢٠١٠ وحاولت تطبيق ده في مشهد تصليح اللاب توب في المسلسل.



و أضاف خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، انه لم يشارك في اي اعمال درامية او سينمائية منذ سنتين، وشغال راديو فقط وعندما ارسل لي المخرج معتز التونى الدور وافقت على طول لان انا وعلى أصحاب منذ الجامعة وانا أصلا بضحك جدًا من تمثيل على ربيع منذ مسرح الجامعة.



و تابع خالد عليش انه لم يكن متوقع نجاح الدور وخاصة اننى كنت مخضوض في الأول لانى بقالى فترة ما اشتغلتش بس الحمد لله فرحت جدا بردود الفعل والكيميا اللى ظهرت بيني وبين على وعجبت الجمهور.