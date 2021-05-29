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نوير يحسم موقفه من الاعتزال

السبت 29/مايو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
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يتطلع مانويل نوير قائد المنتخب الألماني للعمل تحت إمرة هانزي فليك المدير الفني الجديد للماكينات، ولا يفكر مطلقا في إنهاء مسيرته الدولية.

وفاز نوير بلقبين في الدوري الألماني ولقب في دوري أبطال أوروبا ولقب في كأس ألمانيا تحت قيادة فليك المدرب السابق لبايرن ميونخ، والذي سينتقل لتدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف بعد "يورو 2020".

وقال نوير (35 عاماً) في مؤتمر صحافي يوم السبت: بالنسبة لي على المستوى الشخصي دائما ما شعرت بالمتعة والسعادة للعب في المنتخب الوطني، الأمر يجعلني أشعر بالفخر وسعيد بارتداء القميص أيضا في المستقبل إذا أديت بشكل جيد.

وختم: ليس لدي أي نية لإنهاء مسيرتي الدولية، الجميع يعرف أنني تربطني علاقة جيدة للغاية مع هانزي فليك.

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