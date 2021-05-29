تعرف على موعد مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري الأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.





وتأهل المارد الأحمر لدور الأربعة في البطولة الإفريقية، عقب الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي، بثلاثية مقابل هدف وحيد بمجموع المباراتين.





فيما تأهل الترجي الرياضي، على حساب شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بالمواجهتين.





وحدد الاتحاد الإفريقي، يومي 18 أو 19 يونيو المقبل، موعدًا لمباراة الذهاب بين الفريقين على الملعب الأولمبي برادس.



