وسط مخاوف من عودة الإيراني.. أسعار النفط اليوم

سجلت أسعار النفط، 69.63 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 66.32 دولار للبرميل وذلك عند التسوية أمس الجمعة.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن ارتفاع أسعار النفط جاء مدعوما ببيانات قوية للاقتصاد الأمريكى وتوقعات بانتعاش الطلب العالمى على النفط.





وقال أويغن فاينبرغ، المحلل لدى "كومرتس بنك": "بدعم البيانات الاقتصادية الجيدة والإقبال على المخاطرة من جانب المستثمرين في الأسواق المالية، يتجه برنت من جديد إلى مستوى 70 دولارا للبرميل المهم نفسيا".





وأضاف الخبير في أسواق الطاقة: "المخاوف بشأن الطلب بسبب الجائحة تنحسر بفعل التفاؤل في ضوء العودة السريعة للمستهلكين".





ويتجه "برنت" و"غرب تكساس الوسيط" كلاهما لتسجيل مكاسب أسبوعية أربعة بالمئة وخمسة بالمئة على الترتيب.





ويتوقع المحللون أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى ما يقرب من 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام بدعم موسم السفر الصيفي في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بعد برامج التطعيم الواسعة النطاق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.





وقدمت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم، الدعم أيضا، إذ انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020، وهو ما جاء أفضل من التوقعات.



