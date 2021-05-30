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"الإسكان": إنشاء محطات التحلية لم يعد اختيار بل استراتيجية (فيديو)

الأحد 30/مايو/2021 - 03:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب رئيس الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن إنشاء محطات تحلية المياه في مصر، لم يعد اختيار بل أحد الحلول الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة المصرية.

وأضاف "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن خطة إنشاء محطات التحلية بدأت على مرحلتين بدأت في 2016، وكان حينها إجمالي طاقة تحلية المياه تصل إلى 80 ألف متر مكعب يوميا، بينما وصلت اليوم إلى 1.3 مليون متر مكعب يوميا.

وأضاف نائب رئيس الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه تم تنفيذ 90 محطة، منهم 76 محطة تم الانتهاء منهم ويعملون بشكل طبيعي، وموزعين على مناطق مختلفة ومنها في جنوب سيناء.منوها بأن تحلية المياه ليست بديلة لنهر النيل وإنما هى تعظيم لموارد المياه المتاحة.

وأوضح أن مياه الشرب في مصر لها 3 مصادر أهمهم نهر النيل ثم التحلية والمياه الجوفية، مضيفا أنه لا يوجد تنمية بدون مياه، منوها بأن الدولة تنفذ خطة لتحلية المياه تستمر لنحو 30 عامًا مستقبلا.

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